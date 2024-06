Nach dem Durchzug teilweise heftiger Gewitter steht Sachsen in den nächsten Tagen ruhigeres Wetter bevor. Nach den Wetterturbulenzen und Unterbrechungen fürs Public Viewing bei den EM-Spielen in Leipzig in dieser Woche können sich Fans am Sonntag auf ruhigeres Wetter freuen. Laut Vorhersage des MDR-Wetterstudios sollen am Abend zum Fußballspiel Deutschland gegen die Schweiz (Sonntag, 21 Uhr) zwar Wolken aufziehen, regnen soll es aber nicht. Sachsenweit werden 20 bis 25 Grad Celsius erwartet. Das Fanfeste können beginnen.