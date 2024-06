17:20 Uhr | Fans versuchen Blick auf Fußgötter zu erhaschen

Am Hyperion-Hotel versuchen französische Fans einen Blick auf ihre Fußballgötter zu erhaschen. In dem Hotel ist die französische Nationalmannschaft zu Gast. Lässt sich Kylian Mbappé vielleicht am Fenster blicken? Doch auch die restliche Leipziger Innenstadt ist im Fußballfieber. In den Kneipen ist Mallorca-Feeling angesagt. Hier stimmen sich die Fans – ob Franzosen oder Niederländer – gemeinsam mit einem kühlen Bier auf die große Partie ein. Die niederländischen Fans wollen ihrer Mannschaft in nichts nachstehen. Wie ein MDR-Reporter berichtet, spielen sie mit Fußbällen mit viel Elan in den Fußgängerzonen. Bildrechte: Spephan Hönigschmid

17:00 Uhr | Sport im Osten berichtet live vom EM-Fanfest

Ab 17:30 Uhr berichtet Sport im Osten heute live vom EM-Fanfest in Leipzig. Inmitten der Fußballfans sind auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und DFB-Präsident Bernd Neuendorf anzutreffen. Verfolgen Sie live das Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden hier im Livestream.

16:10 Uhr | Public Viewings können beginnen

Die Regenwolken verziehen sich über der Innenstadt. Das Fanfest auf dem Augustusplatz hat mit dreistündiger Verspätung begonnen. Der platz zwischen Oper und Gewandhaus füllt sich langsam. Bei den Wolkenbrüchen in der vergangenen Stunde sind unzählige Oranje-Fans platschnass geworden. Das hat sie aber nicht davon abgehalten in Regenpfützen Fußball zu spielen und Stimmung zu machen.

Natürlich werden wir gewinnen. Ich denke, es wird 2:0 sein. Ein Tor in der ersten Halbzeit und ein Tor in der zweiten Halbzeit. Nur für die Niederlande. Raymon Woerdeman Niederländer

15:31 Uhr | Es schüttet in Leipzig

Die von der Stadt bereits befürchteten heftigen Regenmassen ergießen sich gerade über Leipzig. "Es schüttet", sagen MDR-Reporter und Fans in sozialen Netzwerken unisono.

Bildrechte: IMAGO / ANP

14:16 Uhr | Nur ein Drittel so viele Fans wie erwartet

Man hört und sieht sie schon überall in Leipzig: die feierfesten Fans aus den Niederlanden. Offenbar werden aber nicht so viele in die Stadt kommen, wie ursprünglich erwartet, auch nicht aus Frankreich. "Aufgrund der Gespräche mit Fanvertretern aus den Nationen werden zum heutigen Spiel rund 25.000 statt der bisher prognostizierten 80.000 zusätzlichen Fans in der Stadt erwartet", informiert die Stadtverwaltung.



Am Dienstag beim Spiel Portugal gegen Tschechien waren rund 50.000 zusätzliche Fans in der Messestadt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Bodo Marks

13:53 Uhr | Döner ohne schlechtes Gewissen

Sollten Fußballfans in Sachsen heute hungrig zum Döner greifen, dürfen sie sich Bundestrainer Nagelsmann zum Vorbild nehmen. Schließlich genehmigte der im Teamquartier auch Döner für alle. "Scharf, mit allem", verriet Julian Nagelsmann heute beim Training in Herzogenaurach in Mittelfranken, wo die DFB-Elf ihr Hauptquartier während der EM hat.

13:26 Uhr | Fanzone öffnet erst ab 16 Uhr

Die Stadt Leipzig hat die Eröffnung der Fanzone auf dem Augustusplatz von 13 auf 16 Uhr verschoben. Beim Kurznachrichtendienst X teilen die Verantwortlichen mit:

Aufgrund des drohenden Unwetters am heutigen Nachmittag wird die Fan Zone auf dem Leipziger Augustusplatz heute sicherheitshalber erst 16 Uhr statt 13 Uhr geöffnet. Stadt Leipzig