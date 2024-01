Ebenfalls bestreikt wird die Citybahn Chemnitz. Ein Sprecher der Citybahn sagte auf Anfrage, man prüfe noch, ob und welche Verbindungen angeboten werden können. Das werde sich im Laufe des Mittwochs und Donnerstag herausstellen. "Wir werden in jedem Fall einen Großteil des morgendlichen Schülerverkehrs von Chemnitz Richtung Burgstädt, Aue und Stollberg - Glauchau fahren", so der Sprecher.

Aktuell seien noch ausreichend Tickets verfügbar, "sofern notwendig planen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Buspartnern nach Möglichkeit zusätzliche Busse ein", so der Sprecher. Flix-Train mit einzelnen Verbindungen von Dresden über Berlin nach Westdeutschland sowie von Leipzig über Berlin nach Westdeutschland und nach Hamburg nimmt nur so viele Fahrgäste in den Waggons mit, wie es Sitzplätze gibt. Dies könne - so hieß es - aus rechtlichen Gründen nicht aufgehoben werden. Ein Flix-Train von Hamburg nach Leipzig ist am Freitag bereits als ausgebucht vermerkt. Busse sind noch buchbar. (Stand Montag, 14 Uhr)