Zwei Gymnasien sind direkt von den Transportproblemen betroffen. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN teilte die Schulleiterin des Carl-von-Bach-Gymnasiums in Stollberg, Kerstin Lange, mit, dass der Schulbetrieb mit so gut wie allen Schülerinnen und Schülern normal laufe.

Auf der Linie C13 fährt bis Freitag 06:07 Uhr ein Zug von Chemnitz Hauptbahnhof nach Burgstädt. Von dort kann man 06:32 Uhr nach Aue weiterfahren. In der Gegenrichtung fährt der Zug 08:39 Uhr in Aue ab und endet in Chemnitz an der Zentralhaltestelle.