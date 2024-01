André Theim will in die Karibik. "Erstmal mit dem Zug bis Frankfurt und dann hoffentlich weiter." Auch er hat seine Reisepläne angepasst und hofft, dass alles planmäßig verläuft. "Wir sind extra einen Tag früher los, der Flieger geht erst morgen. Dank der Gewerkschaft nun eben mit Hotelaufenthalt und Zusatzkosten. Aber lieber so und wir kommen im Urlaub an, als hier zu bleiben – denn hier ist es kalt!"