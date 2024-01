Am Donnerstag, dem zweiten Tag des bundesweiten Lokführerstreiks, war der Notfahrplan der Deutschen Bahn zufolge erneut angelaufen. Die Reisenden hätten sich offensichtlich darauf gut eingestellt, sagte eine Bahnsprecherin in Leipzig am Donnerstag. Im Fernverkehr fallen rund 80 Prozent der Verbindungen aus. Im Nahverkehr informiere die Bahn einen Tag im Voraus über bestätigte Verbindungen. Kaum Probleme meldeten private Bahnkonkurrenten, deren Lokführer nicht streiken.

Laut Deutscher Bahn hatte es am ersten Streiktag am Mittwoch in Sachsen keine übervollen Züge oder lange Warteschlangen an den Informationszentren gegeben. Die Internetseite und die Sonderhotline der Bahn würden gut genutzt. Dort könnten jetzt schon die aktualisierten Fahrpläne vor allem für den Regionalverkehr am morgigen Freitag eingesehen werden.