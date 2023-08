Öffentliche Schulen in Sachsen haben in den ersten Monaten dieses Jahres mehr Fälle von Gewalt gemeldet als noch vor der Corona-Pandemie. Allein von Januar bis März 2023 wurden laut Kultusministerium 286 Vorkommnisse registriert. Im Vergleichszeitraum 2019 meldeten die Schulen noch 152 Fälle, die den "Schulbetrieb in erheblichem Maße negativ beeinträchtigen."