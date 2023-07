Besonders problematisch sei das laut Blank für die Lehrkräfte, die jahrelang in Teilzeit gezwungen wurden, weil diesen sonst keine Jobgarantie hätte gegeben werden können. "Diese Lehrer waren jetzt 20 Jahre in Teilzeit. Da ist klar, dass da viele sagen 'Da mach ich nicht mit'". Aktuell arbeitet Blank zufolge ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen in Teilzeit. Die GEW habe Rückmeldungen von Lehrern, die dem Beruf den Rücken kehren würden, weil sie nun wieder Vollzeit arbeiten sollen.

Doch für ältere Lehrkräfte gebe es die Option, früher in Rente zu gehen, für junge Lehrer gebe es genügend Jobalternativen etwa an freien Schulen oder in anderen Bundesländern. "Teilzeitwünsche kann man den Menschen nicht verwehren, egal in welchem Alter. Das belegt auch eine Göttinger Studie unter sächsischen Lehrkräften, die in Teilzeit gehen, um ihre Gesundheit zu schützen."