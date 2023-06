Doch das ist längst nicht mehr immer und überall an Sachsen-Anhalts Schulen der Fall. An vielen Bildungseinrichtungen ist Gewalt gegen Lehrkräfte alltäglich, mindestens psychisch. Deutlich häufiger als in den Vorjahren sind Lehrerinnen und Lehrer im vergangenen Jahr das Ziel von Straftaten im Umfeld von Schulen geworden. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor.