Die Fälle von Gewalt an öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt haben in den vergangenen beiden Schuljahren deutlich zugenommen. Das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt gab auf eine Anfrage der Linksfraktion hin an, dass im vergangenen Schuljahr 145 Fälle von Gewalt gemeldet wurden. Vor der Corona-Pandemie waren es den Angaben nach im gleichen Zeitraum 35 Fälle.