"Landwerke Mittelsachsen" Solargroßprojekt im Landkreis Mittelsachsen startet mit Firmengründung

Rund 300 Hektar an Flächen sind laut Neubauer bereits angeboten worden. Diese müssten nun geprüft werden, weil "nicht einfach nur Solaranlagen gebaut werden sollen, sondern in Sektoren Solaranlagen in Verbindung mit einem Wärmepumpenkraftwerk für die Wärmeversorgung eines Ortes oder in Verbindung mit einem Speicher für die Stromversorgung" entstehen sollen, so Neubauer. Für beide Varianten gebe es bereits Partner.