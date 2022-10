Was ihm Sorgen mache, sagt er, sei die finanzielle Situation, in der sich die Menschen befinden. Vor allem Gewerbetreibende gehörten zu seinen Kunden. "Wenn die keine Einnahmen mehr haben, können die keine Investitionen mehr machen, auch wenn die Arbeiten notwendig sind, weil vielleicht gar kein Geld mehr dafür da ist."

Lang ist seit 1997 selbstständig. Er rechnet mit einem tiefen Fall in der Wirtschaft und ist einigermaßen schlecht auf die Politik zu sprechen. "Heute hat man das Gefühl, wo es nicht reicht, da gehen sie in die Politik", sagt er.

In der Schule, so sein Eindruck, hätten Politiker "Seifenblasen und sonst was gelernt. Aber mit Seifenblasen macht man keine Wirtschaft. Grün und Wirtschaftsministerium, das kann man nicht in einem Satz sagen", so Lang. Aufgeben will er aber nicht. Er sieht sich als Machertyp.