Bei Heiner Böhme fließt die Mulde am Grundstück vorbei. Der pensionierte Pfarrer steigt durch seinen Garten hinab zum Fluss. Gegenüber grasen Pferde, am Horizont kann Böhme das Schloss Colditz sehen. "Einfach den Sonnenuntergang zu erleben. Da ist hier alles goldgelb. Das ist einfach schön, abends hier sitzen und die Ruhe genießen", beschreibt er.

Doch der Fluss, das weiß Böhme, kann auch Unheil bringen: 2002 und 2013 überschwemmte die Mulde Garten, Keller und Erdgeschoss. Böhme könnte es immer wieder treffen. Und doch will er nicht weg: "Was meinen Sie, was hier in den Grundstücken für Arbeit drinsteckt und für Liebe und Herzblut. Die Pflasterei habe ich selbst gemacht. Was man selber geschaffen hat, daran hängt man doch auch stärker."