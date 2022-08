Um besser gegen Hochwasser gewappnet zu sein, wurden sachsenweit auch Hochwasserschutzlager eingerichtet oder ausgebaut. Erst 2020 ging ein neues Lager in Görlitz-Hagenwerder in Betrieb. Dort lagern seither eine Million Sandsäcke, Schutzvlies und sogenannte BigBags, das sind große Stausäcke aus Kunststoff. Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung hatte das Hochwasser im August und September 2010 gezeigt, dass das Hochwasserschutzlager in Lohsa für die beiden Landkreise Bautzen und Görlitz nicht ausreiche.

Bei der Flut an der Elbe in Dresden haben die Sandsäcke nicht immer ausgereicht. Bildrechte: Heike Brauer

Damit die Materialien im Notfall schnell dorthin gelangen, wo sie gebracuht werden, stehen in Sachsen insgesamt fünf Hochwasserschutzlager bereit. Sie befinden sich in Chemnitz, in Trebsen im Landkreis Leipzig, in Radeburg im Kreis Meißen, in Lohsa im Landkreis Bautzen und in Hagenwerder im Landkreis Görlitz.