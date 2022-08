Kirmes verweist darauf, dass in den letzten Jahren beim Hochwasserschutz Prioritätenlisten abgearbeitet wurden. So sei zum Beispiel die Elbe vor Dresden bereits eng eingebaut, auch in der sächsischen Schweiz habe sie wenig Platz. Hier gäbe es kaum eine Möglichkeit, mit zusätzlichen Überschwemmungsflächen für Hochwasserschutz zu sorgen. Allein Schutzmauern würden hier helfen, und in die seien vernünftig investiert worden, so der Landtagsabgeordnete: "Die regierende CDU hat die Mittel jeweils bereitgestellt, die verplant und auch verbaut werden kann. Also ich kenne kein Vorhaben, was daran gescheitert ist, dass es keine Mittel dafür gegeben ist."