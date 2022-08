Während in den nächsten Monaten der Wiederaufbau in Röderau-Süd begann, diskutierte die Staatsregierung dessen Umsiedlung. In Deutschland habe man schon vielfach über Umsiedlungen wegen Naturgefahren nachgedacht, aber sie nie vollzogen, sagt Jörn Birkmann vom Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung (IREUS) der Uni Stuttgart. Auch nach den Überschwemmungen im Ahrtal in Rheinland-Pfalz ist es wieder ein Thema. Der Fall Röderau sei aber in seiner Größenordnung in Deutschland einzigartig, betont Birkmann.