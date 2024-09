10:54 Uhr | Sandsäcke als Schutz vor Krankenhaus in Dresden

Am Diakonissenkrankenhaus in Dresden laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Ansteigen der Elbe. Nach Angaben eines MDR-Reporters sind an der Straße vor dem Krankenhaus Sandsäcke aufgestellt worden.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer

10:42 Uhr | Gärten bei Görlitz-Weinhübel unter Wasser

Auch in Görlitz-Weinhübel ist das Wasser über die Ufer getreten. Grenzpfähle stehen unter Wasser und einzelne Gärten sind überschwemmt. Gabriele und Werner Paul wohnen ganz in der Nähe der Neiße und machen sich ein Bild von der Lage. "Wir hatten mehr befürchtet", sagt Frau Paul ruhig. Bei dem großen Hochwasser 2010 war das Wasser bis in ihr Haus gekommen.

Ein weiterer Anwohner, der noch näher an der Neiße wohnt ist hingegen angespannt. Er sei sei zwei Uhr wach, sagt er MDR SACHSEN. Das Wasser reicht bis kurz vor sein Haus.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

10:30 Uhr | Obermühle in Görlitz durch Neiße teilweise überschwemmt

Teile der Görlitzer Obermühle stehen unter Wasser. Restaurant- und Hotel-Inhaber Jörg Daubner wirkt dennoch gelassen. Das Warnsystem habe gut funktioniert, sagt er MDR SACHSEN. "Nur der Getränkekeller steht unter Wasser, sonst ist alles entspannt". Bis zur Gaststube fehlten noch eineinhalb Meter.

Einer der Hotelgäste geht am Vormittag mit seinem Hund spazieren. Olaf Peters nimmt die Situation weniger gelassen. "Da kriegt man ja mit der Angst zu tun", sagt er und blickt auf das Wasser, das bis in den Hof reicht. "Wenn man sieht, was in Polen und in Tschechien abgeht - Das ist ja Wahnsinn!"

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

10:18 Uhr | Wasser der Elbe steigt - Blick auf die Carolabrücke