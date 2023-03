Einen Mangel an Fachkräften hat der sächsische Hospiz- und Palliativbericht für das Jahr 2022 den Stationen für Sterbebegleitung im Freistaat attestiert. Das drohe die Versorgung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen zu erschweren. Dennoch sind in Sachsen gute Strukturen in der Versorgung geschaffen worden, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag zur Vorstellung des Berichts. Sie sprach von einem "engen Netz an Hospiz- und Palliativangeboten".