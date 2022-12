Die Welle ist schon lange abzusehen. In den nächsten Jahren wird ein großer Teil der Anwälte, Notare, Staatsanwälte und Richter in Sachsen in den Ruhestand gehen. Der Grund: Der größte Teil der Juristen in Ostdeutschland wurde in den 90er Jahren in die Justiz eingestellt oder ist als Anwalt in den Beruf gestartet. Jetzt kommen die Juristen ins Rentenalter. Das Problem: Es fehlt an Nachwuchs, der die frei werdenden Stellen füllen könnte.