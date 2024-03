Der heutige Tag sei eine "empfindliche Niederlage für Ministerpräsident Michael Kretschmer", sagte Valentin Lippmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag. "Dies ist aber vor allem ein schlechter Tag für den Freistaat Sachsen." Eine Modernisierung der Verfassung sei längst überfällig. Die CDU sei "nicht mehr in der Lage, die getroffenen Vereinbarungen sicherzustellen", so Lippmann weiter. Nach diesem "Fiasko" sei die CDU-Fraktion in der Pflicht, gegenüber dem Land und den Koalitionspartnern deutlich zu machen, dass sie noch vertragstreu hinter den Vereinbarungen dieser Koalition stehe.

Auch die sächsische SPD griff die Union scharf an. Parteichef Henning Homann sagte, dass die CDU ihre eigenen Wahlversprechen breche, sei zwar ihr Problem. "Das Signal an die engagierten Bürgerinnen und Bürger in Sachsen ist jedoch fatal." Die CDU-Führung sei entweder nicht willens oder nicht in der Lage gewesen, für die notwendige Mehrheit in den eigenen Reihen zu sorgen. "Auf die CDU ist kein Verlass mehr", so Homann.