Die Notaufnahmen an Sachsens Krankenhäusern sind an der Belastungsgrenze. Vor allem der Mangel an Arbeitskräften hat sich verschärft. "Wir nehmen anhaltende Probleme in den Notfallaufnahmen wahr", sagte der Sprecher der Krankenhausgesellschaft Sachsen, Friedrich R. München, bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.