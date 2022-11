So sollen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Sachsenmit rund 400 Millionen Euro vom Bund unterstützt werden, kündigte Köpping an. Kurzfristig sollen Abschlagszahlungen als Liquiditätshilfen zur Deckung der Kosten wegen gestiegener Energiepreise bis März 2023 fließen. Danach wird die Kostendifferenz für Gas aus dem gedeckelten und dem nicht gedeckelten Gasverbrauch übernommen. Bundesweit hatte die Regierung in Berlin Unterstützung in Höhe von acht Milliarden Euro angekündigt.