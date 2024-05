In mehreren Kitas und Schulen in Chemnitz sind Fälle von Keuchhusten aufgetreten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Erkrankung in den vergangenen drei Wochen in acht Einrichtungen aufgetreten. Das Amt für Gesundheit und Prävention empfiehlt Eltern, den Impfschutz ihrer Kinder zu prüfen.