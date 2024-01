"Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die seit vielen Jahren etablierten und empfohlenen Schutzimpfungen uns vor einer ganzen Reihe gefährlicher Infektionskrankheiten schützen", so Schaper. Pocken seien per Impfung ausgerottet, in Deutschland gelte dasselbe für Kinderlähmung. Sie rief dazu auf, sich und seine Kinder impfen zu lassen und sich bei Fragen an das medizinische Personal zu wenden.