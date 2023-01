Im Rathaus von Zwickau will Michael Kretschmer bei seinem jüngsten Bürgergespräch zwei Stunden lang zuhören und Fragen der 220 Gäste beantworten. Darunter Stadträte, Unternehmer und einfach interessierte Bürger. Einer der ersten am Mikrofon ist der parteilose Stadtrat aus Zwickau Sven Georgi. In der Region kein Unbekannter. Der Mitbegründer der "Freien Sachsen" verbüßt momentan eine Bewährungsstrafe, weil er bei einer nicht angemeldeten Demo während einer Personenkontrolle eine Polizistin geschlagen hatte.

Der Mitgründer der "Freien Sachsen" Sven Georgi (im Bild links) bei der Bürgerversammlung in Zwickau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich soll Ihnen, Herr Kretschmer, viele liebe Grüße ausrichten von den Montagsspaziergängern, die Sie eingeladen haben, dort Rede und Antwort zu stehen. Da gibt es genug Leute, die da Fragen an Sie gehabt hätten", sagt Sven Georgi und hebt seine Augen vom Handy in Richtung Bühne. Der Ministerpräsident antwortet, dass er dies mitbekommen habe: "Aber wissen Sie, wenn man ganz bewusst rechtsextreme Tendenzen hat, wenn man andere niedermacht, da ist kein Gespräch möglich." Zudem sei er sogar mit dem Tode bedroht worden. "Ich hoffe nur, dass Sie nicht auch zu dieser Truppe gehören, sonst sollten Sie sich das genau überlegen."

Neben Sven Georgi sind auch Stadträte der AfD anwesend. Jeder, der eine Frage stellen will, kann sich melden und bekommt dann vom Ministerpräsidenten auch eine Antwort. Die Themen reichen von individuellen Armutsproblemen, über fehlende Bahnanbindungen oder Sporthallen bis zum Ukraine-Krieg.

Solche offenen Fragerunden veranstalten aktuell nur zwei weitere Ministerpräsidenten in Deutschland: Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg und in Thüringen Bodo Ramelow (Die Linke), der seine Bürgerdialoge unmittelbar nach Michael Kretschmer begann. Der gebürtige Görlitzer Kretschmer hat 2018 damit angefangen. Dabei machte der Ministerpräsident vor allem im ländlichen Raum Halt, da dieser ihm zufolge in der öffentlichen Debatte unterrepräsentiert sei. Während er im ersten Jahr acht Orte besuchte, waren es nach Angaben der Staatskanzlei in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie nur noch drei pro Jahr.