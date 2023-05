Kulturbüro Sachsen Extreme Rechte nutzt Umweltthemen für Propaganda

Die Organisation Ein Prozent in Halle (Saale) wurde vergangene Woche vom Verfassungsschutz ebenso als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wie das sogenannte Institut für Staatspolitik (IfS) des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek in Schnellroda in Sachsen-Anhalt, der die Zeitschrift "Die Sezession" herausgibt. Beide Zeitschriften verbinde ein "aufgeblähtes junges Männernetzwerk, [...] in welchem die eine Hand die andere wäscht und die gleiche völkisch-nationalistische Ideologie in unterschiedlichen Formaten und Kanälen wiederaufbereitet wird," heißt es im Artikel des Kulturbüros.