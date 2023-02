Innere Sicherheit Sachsens Verfassungsschutz: Protestbewegungen werden radikaler

Der Verfassungsschutz in Sachsen stellt fest: Protestbewegungen werden radikaler. Gleichzeitig suchen extreme Ränder den Anschluss in der Mitte. Das gelte auch für die eher von Linken dominierte Klimabewegung, sagte Behördenchef Christian. Die Hauptgefahr bleibe aber weiterhin der Rechtsextremismus in Sachsen. Das Protestpotenzial in Sachsen gilt als latent stabil. Zwar nicht bei den Themen, die je nach persönlicher Betroffenheit wechseln, aber in der Anti-Haltung zur Bundesregierung.