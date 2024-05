Das Kulturbüro Sachsen warnt vor einem zunehmenden politischen Einfluss rechtsextremer Parteien im Zuge des Superwahljahrs 2024. Dass Sachsen seit vielen Jahren ein Problem mit Rechtsextremismus habe, sei keine Neuigkeit, sagt Geschäftsführer Michael Nattke bei der Vorstellung des zehnten Kulturbüro-Berichts "Sachsen rechts unten" am Dienstag in Dresden. "Aber wir haben dieses Jahr die Situation, dass tatsächlich zum ersten Mal eine gesichert rechtsextreme Partei eine Machtoption bei den Wahlen hat." Gemeint ist damit die AfD, deren sächsischer Landesverband vom Landesverfassungschutz im Dezember vergangenen Jahres als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wurde .

Nattke geht davon aus, dass die AfD in den kommenden Wahlen in Sachsen mehr als 25 Prozent der Stimmen erhalten wird. "Viele Menschen schreckt es nicht mehr ab, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird." Die Ursachen dafür sieht er zum Beispiel in den rechten Einstellungen in der Bevölkerung. "Zum anderen haben wir vor allem in Ostdeutschland die Situation, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, dass in einer Demokratie Dinge selbst angepackt werden müssen und dass man selbst die Demokratie weiterentwickeln kann und muss."