Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Gesetzentwurf zur Karenzzeit Koalition in Sachsen will Minister-Wechsel in Wirtschaft erschweren

Hauptinhalt

13. Februar 2024, 14:50 Uhr

Eine Karenzzeit für Minister nach dem Ausscheiden aus dem Amt wird seit längerem in Sachsen diskutiert. Die Grünen brachten schon 2019 - damals noch in der Opposition - einen Gesetzentwurf in den Landtag ein. Dieser wurde aber ebenso abgelehnt wie ein Antrag der Linken etwa ein Jahr später. Jetzt, kurz vor Ende der Wahlperiode, hat die Koalition aus CDU, Grünen und SPD einen Gesetzentwurf dazu in den Landtag eingebracht - wie im Koalitionvertrag vereinbart.