Stark und breit aufgestellt, bestens vernetzt und auf vielen Gebieten Weltspitze: So sieht Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Forschung in Sachsen. In seiner Fachregierungserklärung vor dem Sächsischen Landtag verwies der Politiker zum Beispiel auf die Exzellenzcluster an der TU Dresden und der Universität Leipzig. Diese forschen unter anderem zur Mensch-Maschine-Kooperation oder zu Zivilisationskrankheiten.