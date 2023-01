In Leipzig ist am Donnerstag ein länderübergreifendes Exzellenz-Zentrum für die bessere Versorgung von Krebserkrankten vorgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit der Universitätskliniken Leipzig und Jena. Das Mitteldeutsche Krebszentrum wurde zum Anfang des Jahres in das Förderprogramm der Deutschen Krebshilfe aufgenommen worden und hat jetzt seine Arbeit aufgenommen. Ziel sei es, die bestmögliche Krebsversorgung für Betroffene in der jeweiligen Region zu gewährleisten, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Zentrums. Die deutsche Krebshilfe fördert das Zentrum mit 4,8 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.