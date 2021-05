Gesundheit statt Energie. Klima statt Kohle. So könnte man die Projekte der Uni Leipzig zusammenfassen, die u.a. gemeinsam mit Forschenden des Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) für das geplante Großforschungszentrum im mitteldeutschen Revier entwickelt wurden. Während die Technischen Unis in Dresden, Chemnitz und Freiberg für ihr geplantes Forschungszentrum in der Lausitz auf das Thema Energie setzen, gehen die Leipziger in Richtung Medizin und Klimaschutz.