Mit den Stimmen der Regierungskoalition sowie der Linken hat der Sächsische Landtag am Mittwoch ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschlossen. Damit soll verhindert werden, dass vor allem in Großstädten wie Dresden oder Leipzig der knappe Wohnraum als Ferienwohnungen vermietet wird. Die Kommunen können nun entsprechende Satzungen erlassen. Eigentümer, die in Stadtvierteln mit Wohnungsmangel touristische Kurzzeitvermietungen anbieten möchten, müssen sich das künftig genehmigen lassen.