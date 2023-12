Die sächsische Landesregierung hat sich auf Ausgleichszahlungen an die Landwirte im Freistaat verständigt. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther teilte am Dienstag mit, dass die Bäuerinnen und Bauern in Sachsen einen Ausgleich für die verzögerten Auszahlungen von EU-Agrarsubventionen beantragen können. Dieser sollen nach Ministeriumsangaben "einmalig und pauschalisiert ausgezahlt werden."