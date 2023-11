Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte haben am Mittwochvormittag vor dem Landtag in Dresden protestiert. Laut Polizei waren sie mit rund 130 Traktoren vorgefahren. Aufgerufen zu der Aktion hatte unter anderem der Landesbauernverband (SLB). Anlass ist eine Datenpanne in Sachsens Agrarministerium. Diese verhindert die bis zum Jahresende übliche Auszahlung von EU-Agrarhilfen, wie Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) einräumte. Er sprach von einer "echten Härte" für die Betroffenen.