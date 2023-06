Dennoch führt der Bericht auch Fälle auf, die durchaus als ekelerregend zu bezeichnen sind. So hatten sich Verbraucher beschwert, nachdem sie in einer Tüte Mais-Erdnuss-Flips eine tote Spitzmaus entdeckt hatten. Spitzmäuse mit ihrem giftigen Speichel sind eigentlich Fleischfresser und haben es nicht auf pflanzliche Produkte abgesehen.

In zwei Proben von Reis sowie in einer Packung von Weichkaramell-Bonbons wurden tote und lebendige Lebensmittelmotten sowie deren Maden entdeckt. Nüchtern urteilen die Lebensmittelüberwacher: "Diese Proben wurden aufgrund des (...) Befalls von Schädlingen als nicht zum Verzehr geeignet beurteilt."

Geprüft werde generell nach bestimmten Kriterien - etwa, ob Lebensmittel durch Chemikalien - beispielsweise Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder Mineralölresten aus Verpackungen - verunreinigt sind oder bakterielle Krankheitserreger nachgewiesen werden können. In 711 Fällen wurden Salmonellen, Campylobacter, Listerien, Yersinien oder Escherichia-Coli-Bakterien nachgewiesen. In 51 Proben davon war die Konzentration so hoch, dass sie nach Bewertung der Behörden gesundheitsschädlich waren.



Diese Bakterien können unangenehme, mitunter ansteckende Magen-Darm-Erkrankungen auslösen und für empfindliche oder geschwächte Menschen auch lebensbedrohlich sein. Gefunden wurden die schädlichen Bakterien in Hackfleisch, Geflügelfleisch, Rohwurst, Fleischsalat, Ziegenkäse, Spinat und Bockshornklee.