Anselm Hartinger: "Den gemeinorientierten Geist brauchen wir auch heute"

Ich habe damals mein 12. Schuljahr gemacht und es war eine unglaublich turbulente Zeit. Und gerade am 9. Oktober gab es eine starke Mobilmachung. Da kamen die Lehrer in die Klasse und sagten: "Wer heute zur Demo geht, fliegt von der Schule. Und geschossen wird sowieso." Es gab auf der Schulwandzeitung vorgetäuschte Briefe von Werktätigen, die sagten, wir müssen diesen konterrevolutionären Spuk beenden. Auch in der Stadt hat man das gesehen: überall Einsatzkräfte in den Seitenstraßen, an den Brücken.



Zugleich hat man aber auch gemerkt, dass es eine ganz starke, produktive Verzweiflung in der Bevölkerung nach dem Motto gab: "Wir wollen nicht mehr, dass die Stadt verfällt. Wir wollen nicht, dass keinerlei freie Meinungsäußerung mehr möglich ist."



Viele wollten ausreisen. Viele wollten das Land verändern. Man merkte die Wochen vorher, dass sich so eine Entscheidungssituation anbahnt. Und gottlob ist es dann in einer friedlichen Weise ausgegangen.