"Vietnam ist eines unserer Herzensprojekte. Wir haben durch die Städtepartnerschaft, die Leipzig mit Vietnam verbindet, einen besonderen Draht zu dem Partnerland und haben uns gesagt: Wir suchen dort auch Fachkräfte und stellen die LVB als Arbeitgeber vor." Das Programm habe sich bewährt und solle in diesem Jahr wiederholt werden, so die Personalchefin.

Die Voraussetzungen für vietnamesische Arbeitskräfte seien günstig: "In Leipzig gibt es die zweitgrößte vietnamesische Community in Deutschland. Das ist eine Besonderheit, die bis in die DDR-Historie zurückgeht. Das verbindet kulturell. Und zu integrieren, dafür arbeiten wir sehr eng mit der Vietnam-Community zusammen."