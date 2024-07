Eine Entwicklung, die sich bei den Industrie- und Handelskammern in Zahlen niederschlägt. Die IHK Erfurt wirbt aktuell in der Mongolei, in Kasachstan und Kirgisistan um Azubis, erzählt der Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Erfurt, Thomas Fahlbusch. Bisher sei es immer so gewesen, dass knapp zehn Prozent der Auszubildenden einen Migrationshintergrund hätten. "Diese Zahl scheint dieses Jahr mit den Neueintragungen schon nach oben zu gehen, also ungefähr jeder siebte Auszubildende hat einen Migrationshintergrund." Offene Ausbildungsstellen gab es bei der IHK Erfurt zwei Tage vor Beginn des Ausbildungsjahres trotzdem noch: etwa 400.