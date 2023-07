Nach Angaben der Polizei war ein Nachbarschaftsstreit am Sonnabend in einer Kleingartenanlage eskaliert. Der 60-Jährige verletzte demnach seinen 84 Jahre alten Nachbarn mit einem spitzen Gegenstand. Der 84-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige wurde festgenommen. Nach dem Haftbefehl befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.