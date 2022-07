Freikörperkultur FKK-Tag im Irrgarten der Sinne bei Frohburg

FKK Die Anfänge der Freikörperkultur liegen im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland. Vor allem in der DDR hatte sie später viele Anhänger. Verbreitet ist sie bis heute besonders beim Baden etwa an der Ostsee oder an Seen im Inland. Im Harz etwa gibt es auch einen Naturistenstieg, wo Wanderer nackt durch die Natur streifen können. Nach Angaben des Verbandes für Freikörperkultur gibt es in Deutschland mehr als 130 FKK-Vereine. Verband für Freikörperkultur