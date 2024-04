Aus dem "wie verändert sich Kirche" kann also durchaus eine andere Art des Zusammenlebens wachsen. Das ist so spannend, dass sich Wissenschaftler an den Universitäten in Leipzig, Schwerte, Köln, Wuppertal, Regensburg, Bonn und Köln dafür interessieren. Sie untersuchen in einer interdisziplinären Forschungsgruppe, was und wie sich etwas entwickelt rund um die Kirchen in Lohma und Nöbdenitz und den alten Pfarrhof dort. "Es kann nicht ganz falsch sein, was wir hier machen", freut sich Wolfgang Göthe.