Als die Präsenzpflicht in Sachsens Schulen zurückkehrte, habe sich ihre Tochter geweigert, in die Schule zu gehen, sagt Sandy Kaiser. Die Mutter habe daraufhin beim Landratsamt und der Schulbehörde das Gutachten der Psychologin vom Juni 2021 vorgelegt. Sandy Kaiser organisierte den von der Psychologin empfohlenen Fernunterricht, auf eigene Kosten. Derzeit wird die Tochter auf der Online-Schule kern-bildung aus Markdorf (Bodensee) unterrichtet. Dabei handelt es sich um keine staatlich anerkannte Schule. Die Einrichtung richtet sich laut deren Homepage unter anderem an Eltern, die ihre Kinder beim selbstbestimmten Lernen begleiten wollen, an Freilerner und an Schulverweigerer.

In Deutschland gilt eine generelle Schulpflicht. Eine zeitweilige Befreiung ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Cavan Images