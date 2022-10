Sanierung Wochenlange Zugausfälle wegen Bauarbeiten im Landkreis Leipzig

Blick in die Bahngeschichte Das Elektronische Stellwerk Neukieritzsch liegt an der Strecke Leipzig - Hof mit Abzweig am Werdauer Bogendreieck nach Zwickau - Chemnitz - Dresden. Diese beiden als Sachsen-Franken-Magistrale bezeichneten Strecken werden für Geschwindigkeiten bis 160 Kilometer je Stunde grundlegend erneuert. Bis Anfang der 2000er-Jahre rollten noch Fernzüge aus Berlin über Leipzig in Richtung München, Oberstdorf/Allgäu und Karlsruhe über diese Strecke. Bis Mitte der 1990er-Jahre waren auch Reisezüge zwischen Berlin und Karlovy Vary (Karlsbad) unterwegs. Aktuell wird nur noch im Nahverkehr gefahren. Der schnelle Fernverkehr rollt fast ausnahmslos über die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald.