Der Bowlingtreff in Leipzig ist seit 1997 geschlossen und verwaist. Für Ronny Leder, Direktor des Leipziger Naturkundemuseums, ist der Bau ideal als neues Domizil für seine Exponate. Diese müssen in absehbarer Zeit umziehen, weil sie nicht mehr am Traditionsstandort in der Lortzingstraße bleiben können.

Die ehemalige höhere Bürgerschule Leipzigs ist marode, sie als Museumsstätte zu sanieren, wäre zu teuer. "Wenn man so will, verbinden sich zwei in der Vergangenheit mitunter etwas stiefmütterlich behandelte Objekte zu einer Einheit: das Naturkundemuseum und der Bowlingtreff", erklärte der Paläobiologe – Studium der Biologie und Geologie – in der Leipziger Volkszeitung zu dem Projekt. Der Umzug würde eine neue Ära des Museums einleiten. Die dann rund 3.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche würden "deutlich mehr Möglichkeiten" eröffnen als bisher.

"Das, was hier präsentiert wird, ist noch nicht mal ein Prozent dessen, was in der Sammlung tatsächlich vorhanden ist", sagt Leder im MDR-Magazin "Umschau". Der jetzige Bau in der Lortzingstraße sei zudem auch nicht sehr einladend. "Dieses empfangende Momentum fehlt hier", so Leder. "Komm rein und fühle mich wohl", sei nicht gegeben. Zudem seien die Ausstellungsräume nicht mehr zeitgemäß. "Wenn man sich andere Naturkundemuseen anguckt und die weltweiten Standards, da braucht es deutlich mehr Höhe und deutlich mehr Breite, um die großen Themen, die wirklich tollen Themen auch adäquat präsentieren zu können", erklärt der Museumsdirektor. Deswegen hoffe er auf den Bowlingtreff, "den neuen Sehnsuchtsort".

Die unterirdischen Hallen am Leuschnerplatz bieten auf drei Etagen Platz. Bis zu 16 Meter tief sollen Besucher dann eine Reise in die Erdgeschichte unternehmen können. "Erstmal runter in die Erdgeschichte ab. Also man geht bis in den Ursprung des Lebens und dann steigt man langsam wieder auf", blickt Leder in die Zukunftspläne des Naturkundemuseums.