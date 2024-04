Was bedeutet die Vergrößerung der Legehennen-Anlage? Wenn Geflügel-Landwirt Lorenz Eskildsen die Anlage in Süptitz auf die geplanten 120.000 Bio-Legehennen erweitert, dann würde er 80 Hektar Wald kaufen. Aktuell sind die 30.000 Hühner auf vier Hektar untergebracht. Für die zusätzlich geplanten drei Anlagen müssten rund 15 Hektar Wald gerodet werden.



Die Haltung von Bio-Legehennen ist per Gesetz durch die EU-Öko-Verordnung geregelt. Bio-Hühner dürfen nicht in Käfigen, sondern nur im Freiland gehalten werden. Jedes Tier muss mindestens vier Quadratmeter Auslauffläche zur Verfügung haben. In jedem Stall dürfen maximal 3.000 Legehennen untergebracht werden. Quelle: Bundeslandwirtschaftsministerium