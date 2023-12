Auf einem Passagierschiff auf der Elbe ist am Sonntagmittag bei Belgern in Nordsachsen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Maschinenraum des Schiffes. 96 Personen seien an Land in Sicherheit gebracht worden. Die Mitarbeiter an Bord hatten nach Angaben der Feuerwehr bereits mit der Brandbekämpfung begonnen, die Einsatzkräfte konnten das Feuer dann komplett löschen. Das Schiff, die Excellence Coral, verkehrt unter Schweizer Flagge.