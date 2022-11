Die IG Metall hat am Dienstag ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Da bei den Tarifverhandlungen bisher keine Einigung erzielt wurde, sind Beschäftigte in zahlreichen sächsischen Betrieben zum Ausstand aufgerufen worden. So streikten etwa 600 Beschäftigte des Schienenfahrzeugherstellers Alstom in Bautzen, wie die Gewerkschaft mitteilte.