Die Arbeitgeberseite hat unter anderem eine steuer- und abgabenfreie "Inflationsausgleichsprämie" von 3.000 Euro sowie eine spätere, noch unbezifferte Erhöhung in den Gehaltstabellen in Aussicht gestellt. Dazu sagte die Verhandlungsführerin Irene Schulz: Die Beschäftigten bräuchten eine dauerhafte Erhöhung ihrer Monatslöhne.

Auftakt der Streikwelle der IG Metall in Zwickau war am Dienstag bei der Firma Mahle in Reichenbach. Bildrechte: IG Metall Zwickau

Am Freitagnachmittag wollen Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Chemnitz zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammenkommen. Zuvor plant die Gewerkschaft am Verhandlungsort eine Kundgebung mit rund 200 Beschäftigten mehrerer Betriebe.

Und es soll am Freitag noch weitere Warnstreiks geben, teilte die IG Metall mit. "Beim Automobilzulieferer SAS in Meerane wird ab Mittag nichts mehr gehen. Auch die Belegschaft des Metallwerks Auerhammer im erzgebirgischen Aue wird sich am Freitag an den Warnstreiks beteiligen", hieß es.

Streikrunde startete schon am Dienstag

In Südwestsachen hatte es schon seit Dienstag mehrere Warnstreiks gegeben, zu denen die IG Metall aufgerufen hatte. Sowohl beim Zwickauer Batterie-Hersteller Clarios, als auch bei der Leichtmetall-Gießerei Handtmann in Annaberg-Buchholz wurde am Donnerstag die Arbeit zeitweise niedergelegt. Bei Clarios hatten die Beschäftigten vergangene Woche schon gestreikt.