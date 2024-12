Um die Pflichtaufgaben überhaupt noch gewährleisten zu können, hat der Kreistag die Aufnahme von Krediten in Höhe von bis zu 165 Millionen Euro beschlossen. Diese Verschuldung soll kurzfristig helfen, die akutesten Probleme zu bewältigen.

Am Dienstag erst hatte der bis dahin amtierende Finanzminister, Hartmut Vorjohann (CDU), Sachsen auf magere Zeiten vorbereitet, als er sagte: Bei der schwierigen Finanzlage der Kommunen könne das Land angesichts eigener Probleme nicht wirklich helfen. "Die eigentliche Ursache der finanziellen Probleme auf kommunaler Ebene haben nicht wir in Gang gesetzt, sondern der Bundesgesetzgeber mit immer besseren Standards in der Sozialpolitik."